Rari Nantes Savona contro Ortigia: la cronaca in diretta

Savona. Seconda giornata della seconda fase della Serie A1. Alla Zanelli si affrontano due squadre che, all’esordio, hanno ottenuto risultati opposti: la Rari, che è stata battuta a Brescia, e l’Ortigia, che ha prevalso sul Salerno. In pratica, si tratta di uno scontro diretto per la seconda posizione, quella che, dopo la disputa delle sei giornate, darà accesso alle semifinali.

Gli aretusei, guidati dal tecnico ligure Stefano Piccardo, mancherà l’attaccante Cristiano Mirarchi, che ha riportato una frattura al pavimento della cornea. Ai padroni di casa manca Simone Bertino, per un problema al ginocchio.

Sblocca il risultato la squadra ospite con Vidovic, che trasforma una superiorità: 0-1 dopo 1’47”. La Rari reagisce immediatamente e con un fulmineo uno-due ribalta il risultato: vanno a segno Iocchi Gratta con l’uomo in più a 2’18” e Vuskovic a uomini pari 18 secondi dopo. Biancorossi avanti 2 a 1.

A 4’34” di gioco Campopiano trova lo spazio per il tiro vincente: 3 a 1.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – CC Ortigia 4-2

(Parziali: 4-2,

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, An. Patchaliev, Urbinati, Vuskovic 1, Molina Rios, Rizzo, Piombo, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Caldieri, Da Rold. All. Alberto Angelini.

CC Ortigia: Tempesti, Cassia, Abela, Rocchi, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo, Gallo, Condemi, S. Rossi, S. Vidovic 2, Napolitano, Piccionetti. All. Stefano Piccardo.

Arbitri: Filippo Gomez (Napoli) e Massimo Calabrò (Macerata). Delegato Fin: Alessandro Cavallini (Genova).

