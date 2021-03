Rapporto Ministero della Salute e nuove misure sul distanziamento, Canciani (FI): “Così chiude l’80% dei locali”

Se vengono adottate le nuove misure sul distanziamento da 1 metro a 2, l’80% dei locali di ristoro chiuderanno le saracinesche. Ieri nel tardo pomeriggio ho appreso dai mezzi stampa le nuove raccomandazioni contenute in un rapporto redatto da Inail, Iss, Aifa e Ministero della Salute.

Mi è saltata subito all’occhio e mi ha destato parecchia preoccupazione la possibilità di cambiamento della distanza minima che potrebbe variare da 1 metro a 2 specie in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo.

Se le future norme per il contenimento del virus dovessero applicare questi parametri da parte del Governo, l’80% dei locali di ristoro abbasseranno le saracinesche per non tirarle più su!

Ben più di un campanello di allarme per i titolari di attività di ristoro i più colpiti a livello economico dalle conseguenze che la pandemia di covid19 ha causato…

Matteo Canciani (Forza Italia)