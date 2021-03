Quiliano, l’8 marzo parola agli uomini: l’iniziativa della biblioteca Aonzo

Quiliano. Parola agli uomini per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, che come di consueto si terrà l’8 marzo. L’iniziativa è promossa e realizzata della biblioteca civica Aonzo di Quiliano.

“Scrivete una frase, un saluto, un ringraziamento, un pensiero positivo, un messaggio d’amore per una donna in particolare, per un affetto che non c’è più, per una figura femminile che ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia, cultura, sport, scienza. Potete anche realizzare un piccolo disegno per esprimere il vostro pensiero”, questo è l’invito degli organizzatori rivolto agli uomini.

Il materiale potrà essere inviato via email all’indirizzo biblioteca@comune.quiliano.sv.it entro il 18 marzo. I lavori migliori saranno raccolti e pubblicati in occasione della “Giornata Internazionale della Poesia” del 21 marzo, a cui l’iniziativa è collegata.