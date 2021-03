Quartieri e Inclusione: in Liguria due nuovi progetti firmati Sport e Salute

A seguito della pubblicazione degli Avvisi Pubblici Sport di tutti Quartieri e Sport di tutti Inclusione, promossi da Sport e Salute in collaborazione con gli organismi sportivi, da lunedì 15 marzo alle ore 12, è possibile presentare la candidatura da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche interessate, accedendo alla piattaforma informatica al seguente link: area.sportditutti.it

Le adesioni potranno pervenire sino al 30 giugno 2021 e saranno valutate mensilmente, a partire dal 30 aprile 2021, fino a esaurimento delle risorse a disposizione. Per presentare gli Avvisi Pubblici relativi ai due interventi e le modalità di compilazione delle domande in piattaforma, Sport e Salute organizza due webinar informativi rivolti alle ASD ed SSD, agli organismi sportivi nazionali e territoriali, ai Comuni ed altri enti interessati al cofinanziamento.

Entrambi gli incontri saranno aperti dal Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli con la partecipazione dell’olimpionica e testimonial dei Legend di Sport e Salute Manuela Di Centa.

Giovedì 18 marzo alle ore 15 si terrà Sport di Tutti Quartieri.

Venerdì 19 marzo alle ore 15 è in programma Sport di Tutti Inclusione.

I link saranno attivi 30 minuti prima dell’evento.

Sport di Tutti Quartieri è un avviso pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi in periferie e quartieri disagiati, realizzati e gestiti da Associazioni sportive di base, che fungano da centri aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce d’età.

Sport di Tutti Inclusione è un avviso pubblico per sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza dell’associazionismo sportivo di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti fragili che utilizzano lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale, promuovendo sinergie con gli attori del territorio.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni saranno disponibili su www.sportesalute.eu/sportditutti.html

Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni sulle modalità di partecipazione possono essere inviate all’indirizzo mail dedicato quartieri@sportesalute.eu e inclusione@sportesalute.eu

La partecipazione al webinar è gratuita. Per poter rispettare i tempi di inizio è necessario che il collegamento venga fatto con 30 minuti di anticipo; questo vuol dire che ci saranno 30 minuti dedicati all’accesso prima di avere il collegamento con i relatori.

Il webinar si svolgerà attraverso la piattaforma Microsoft Teams in modalità Live event che non prevede il vostro intervento vocale, ma è possibile interagire solo nella sezione Q&A dedicata alle domande.

Di seguito si riportano le indicazioni tecniche necessarie per l’accesso alla piattaforma Teams.

• Sistemi operativi supportati: Windows 7 e versioni successive (32 bit e 64 bit), macOS X 10.10 (Yosemite) e versioni successive

• Sistemi operativi per dispositivi mobili supportati: Android 4.4 e versioni successive, iOS 10 e versioni successive

• Web browser supportati: Chrome (ultime 3 versioni), Microsoft Edge RS2 e versioni successive, Firefox (ultime 3 versioni), Internet Explorer 11, Safari

• Linux non è supportato per gli eventi live.