Albenga. “Sono contento che, finalmente, si sia pulito il greto del Centa, lo sono perchè si è ridata dignità ad una zona nascosta, trascurata, spesso utilizzata per spacciare, per nascondere droga, per occultare refurtiva”.

A dirlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e assessore provinciale, che continua: “Viste le foto inviate dall’ufficio stampa e propaganda del Comune, sono contento anche per l’assessore Vannucci, che finalmente ha potuto fare una carezza al cane antidroga della polizia locale, e soprattutto trascorrere qualche ora da umarell, guardando dal parapetto gli agenti al lavoro, un po’ come fanno i pensionati sui cantieri”.

Foto 2 di 2



“Sicurezza, caro assessore Vannucci, non è solo ripulire il greto a favore di telecamere, ma soprattutto programmare con serietà servizi di vigilanza su tutto il territorio comunale – conclude Ciangherotti -. A proposito, lo sa l’assessore che lo spaccio di droga, nel fine settimana, avviene anche in zona mare?”.