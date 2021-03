Pronta la prima guida di Casa Museo Jorn, raccolta fondi per stamparne 1000 copie

Albissola Marina. Una campagna di raccolta fondi per realizzare la prima guida di Casa Museo Jorn. Con la possibilità, per chi darà un contributo, di ricevere diversi premi tra cui la possibilità di “vincere” una bottiglia di vino Jorn.

A lanciare l’iniziativa è lo staff del museo che, cercando di rispondere a un’esigenza che molti visitatori avevano dimostrato negli anni di apertura, ha creato la prima guida di Casa Museo Jorn. “Si tratta in effetti del primo volume monografico dedicato esclusivamente alla Casa Museo – spiegano – Il testo, che si pone idealmente come erede del leggendario libro Le Jardin d’Albisola (1974) edizione curata da Asger Jorn e Ezio Gribaudo, si appresta a diventare il biglietto da visita del museo, con un taglio divulgativo e grande attenzione per la ricostruzione storico-artistica su Asger Jorn, sulla sua dimora e sull’attuale museo”.

Frutto delle ricerche di Daniele Panucci, curatore del museo, il testo sarà stampato in primavera, avrà una tiratura di mille pezzi di cui 250 con copertina edizione limitata e speciale e sarà edita da Vanillaedizioni per la collana MuDA Books.

“Per sostenere la nascita di questo nuovo strumento, nei giorni scorsi, in occasione del compleanno di Asger Jorn, abbiamo lanciato la nostra prima campagna di raccolta fondi – raccontano – Con una piccola donazione, tutti possono sostenere il progetto, compiendo un gesto concreto a favore della continua implementazione dei servizi al museo e della ricerca. Per chi contribuirà, secondo diverse fasce di contribuzione, abbiamo pensato a diversi premi, alla possibilità di preordinare la guida e all’opportunità di partecipare ad una speciale estrazione. Tra i donatori, un fortunato o una fortunata potrà riceverà una bottiglia di Vino Jorn”.

Per aderire all’iniziativa è possibile consultare questo link.