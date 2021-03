Progetto Plastic Free, ora Assonautica cerca sostenitori: pizze o gelati in cambio di bottiglie e lattine

Savona. Presso la sede di Assonautica Provinciale di Savona, Lungomare Matteotti 1, è funzionante da alcuni mesi un compattatore di bottiglie di plastica e di lattine. E’ stato acquistato nell’ambito del progetto europeo PORT-5R, insieme ad altri due che prossimamente verranno attivati nei Comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina, ai quali il sodalizio li ha concessi in comodato.

Il compattatore rilascia un tagliando con il numero di bottiglie e lattine inserite e, conservando i tagliandi, è possibile ottenere dei premi. Attualmente con 100 punti si ottiene una borraccia in alluminio con i loghi di Assonautica e del progetto PORT-5R e con 300 punti si ottiene una maglietta offerta dalla ditta Carrus Cicli di Savona.

“Stiamo cercando di ampliare le offerte diversificandole in qualsiasi campo – spiegano da Assonautica – Ci rivolgiamo a chi ha il desiderio di incentivare questo progetto Plastic Free: commercianti, artigiani, pubblici esercizi e qualsiasi altra impresa. Per diventare sostenitori sarà sufficiente, in accordo con la Segreteria di Assonautica, offrire un prodotto oppure un servizio (ad esempio un caffé, un gelato o una pizza) in cambio di un certo numero di punti”.

Saranno i sostenitori stessi a determinare il numero di punti richiesti per ciò che offriranno: “Nessuna azienda è troppo piccola o troppo grande per collaborare in questo progetto – chiariscono da Assonautica – per navigare insieme a noi per la salvaguardia del nostro mare”. Chi fosse interessato può contattare il numero 019/821451 (dal martedì al sabato dalle 9 alle 13) oppure scrivere a amministrazione@assonauticasv.it.