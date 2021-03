Progetto e presenza elettorale per l’uguaglianza, la solidarietà, la sostenibilità ambientale

In previsione della prossima scadenza elettorale riguardante il Comune di Savona ci siamo impegnati in un lavoro di elaborazione progettuale , redigendo un testo che abbiamo reso pubblico nei giorni scorsi.

Si tratta di un documento che necessita ancora di ulteriori elementi di approfondimento al riguardo dei quali riteniamo necessario mantenere aperto un largo confronto.

Ci rivolgiamo allora a tutte/i per chiedere un contributo di merito in previsione della possibilità di poter svolgere un momento pubblico di dibattito che ci auguriamo di poter organizzare al più presto.

Nello stesso tempo riteniamo necessario avviare una riflessione sulle possibili e più opportune modalità di presenza all’interno della contesa elettorale.

Il nostro intendimento è sempre stato quello di sollecitare la formazione di un largo schieramento unitario di innovativo carattere civico orientato nel senso dell’eguaglianza , della solidarietà sociale, della sostenibilità ambientale.

Occorre uno schieramento che in partenza sia strutturato in modo da poter svolgere una funzione aggregativa di impegno politico e di consenso ad ampio raggio, da raccogliere attraverso attorno alla candidatura di Marco Russo proposta dal “Patto per Savona”.

Ravvediamo quindi la necessità di accelerare la promozione di questa possibilità arrivando alla formazione di un comitato promotore formato da donne e uomini che giudicano di poter impegnarsi verso una prospettiva di una definita presenza posta all’interno di un’ ampia coalizione in grado di sconfiggere la destra e imprimere una svolta nel futuro della nostra Città.

Sollecitiamo quindi disponibilità e adesioni su entrambi i temi fin qui esposti: l’elaborazione programmatica e la presenza elettorale.

Il rosso non è il nero