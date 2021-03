Poste Italiane, agli sportelli filatelici le cartoline e l’annullo speciale dedicati a Pasqua 2021

Provincia. Dopo San Valentino, Carnevale e Dantedì, Poste Italiane dedica una colorata cartolina filatelica anche a un’altra festività del 2021, quella della Pasqua.

Una nuova occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale. Soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, Poste vuole ancora una volta sostenere il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

La cartolina può essere acquistata (al costo di 90 centesimi) fino al 6 aprile nei 4 Uffici Postali con sportello filatelico della provincia savonese: Alassio, in piazza Paccini Tommaso Elena 38; Albenga, in via Dei Mille 25; Cairo Montenotte, in via Monsignor Bertolotti 2 e Savona Centro, in via Au Fossu 2, dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.