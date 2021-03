Podismo: al via un trittico invernale self time in memoria di Fulvio Mannori

Savona. È trascorso poco più di un mese dalla morte di Fulvio Mannori, noto podista savonese, e il suo ricordo è più vivo che mai nel mondo degli appassionati di corsa.

In sua memoria, Renzo Dogliotti e Tommaso Goglia, due inossidabili componenti della Podistica Savonese che nel giugno 2020 idearono la virtual Corsa a tappe Self Time, hanno deciso di dare il via ad un trittico invernale.

Il trittico dedicato a Mannori prevede due corse campestri ed una sulla spiaggia, sempre in modalità autogestita, in solitaria. Ogni tappa si potrà fare nel giro di quattordici giorni, trascorsi i quali i partecipanti comunicheranno il tempo realizzato.

La prima tappa prenderà il via lunedì 1 marzo nel parco urbano della Rocca di Legino, a Savona. Ci sarà tempo fino al 14 marzo per iscriversi ed effettuarla.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere a tritticoinvernaleselftime@gmail.com.

Sempre nel ricordo di Fulvio, Goglia e Dogliotti hanno deciso di fare una raccolta fondi per l’ospedale Giannina Gaslini di Genova, centro di riferimento nazionale pedriatrico, e nello specifico per la ricerca sanitaria e scientifica delle malattie dei bambini.

L’iban per la raccolta fondi, intestato a Gaslini Onlus, è IT48Q0617501583000000700080. Causale: donazione per Memorial Fulvio Mannori.

Al termine della raccolta, l’istituto Gaslini farà avere una lettera di ringraziamento, indicante il totale delle somme raccolte, che verrà consegnata alla famiglia di Fulvio.