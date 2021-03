Plodio, ricovero per attrezzi in fiamme per cause ancora da accertare

Plodio. In fiamme un ricovero attrezzi per cause ancora da accertare: mobilitata la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cairese. E’ accaduto questa sera a Plodio, in località Ciancaplino, dove si è sviluppato un incendio per fortuna senza gravi conseguenze.

L’allarme è scattato intorno alle 19.30 e in un paio di ore gli addetti ai lavori hanno messo in sicurezza l’area.

Grazie ai tempestivi soccorsi il fuoco non ha interessato alcuna abitazione, tantomeno persone residenti.