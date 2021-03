Pietra piange la morte di Fedele Bottaro, ex agente della polizia locale

Pietra Ligure. La comunità di Pietra Ligure è in lutto per la morte di Fedele Bottaro, ex agente della polizia locale in pensione da circa due anni, e deceduto nelle scorse ore a Genova dopo aver contratto il Covid-19. Aveva solo 65 anni.

Il sindaco Luigi De Vincenzi gli dedica un pensiero particolare: “Con Fedele c’era un’amicizia personale iniziata addirittura sui banchi di scuola. Siamo stati compagni di classe, colleghi (quando lavoravo in Comune a Pietra) e poi sono stato ‘il suo sindaco’ durante i miei mandati in amministrazione. Ma soprattutto eravamo amici”.

Dopo aver contratto il coronavirus, Bottaro era stato ricoverato prima all’ospedale di Albenga e poi trasferito al San Martino di Genova. Purtroppo il virus se l’è portato via: “Era in pensione da un paio d’anni, ma siamo rimasti in contatto. Tanto, veramente tanto, abbiamo condiviso. Non ci sono parole per dire quanto la sua scomparsa mi addolori. A tutta la sua famiglia, le mie più sentite condoglianze personali alle quali si aggiungono quelle a nome della mia amministrazione e del Comune di Pietra Ligure tutto”, conclude il primo cittadino pietrese.

Bottaro lascia la moglie Paola, la figlia Vanessa con Simone, il fratello Sandro, la cognata Lidia, la zia Elsa, i nipoti, i cugini ed i parenti tutti.

Il rosario verrà recitato lunedì 15 marzo alle 19 nella vecchia chiesa parrocchiale di piazza La Pietra a Pietra Ligure. Il funerale si terrà martedì 16 marzo alle 10 nella basilica di San Nicolò.