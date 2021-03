Porto di Vado, sì del Comune alla pianificazione strategica: “Viabilità ad hoc per i Tir e nuovo waterfront”

Vado Ligure. Dopo il consiglio comunale di Savona, anche quello di Vado Ligure è pronto ad approvare il documento di pianificazione strategica dell’Autorità di Sistema Portuale, propedeutico al nuovo piano regolatore. Il documento, che verrà valutato oggi in consiglio, ha già ricevuto l’ok di giunta e maggioranza e pertanto è destinato (salvo clamorose sorprese) a ricevere il via libera anche dal Comune vadese.

“Il nostro parere sarà favorevole – spiega il sindaco Monica Giuliano – perché all’interno del documento sono presenti una serie di punti positivi per Vado. Nelle scorse settimane abbiamo costantemente mantenuto un fitto dialogo con l’Autorità di Sistema Portuale proprio per verificare che la pianificazione contenesse le nostre proposte”.

Due, sostanzialmente, gli aspetti. Il primo riguarda il finanziamento delle infrastrutture necessarie a dividere la viabilità ordinaria e quella del traffico pesante: “Con quelle opere avremo un porto totalmente ‘disgiunto’ dal traffico veicolare – spiega il primo cittadino – perché verrà realizzata una nuova strada dedicata ai mezzi pesanti e pronta a servire non solo la piattaforma Vado Gateway e il porto, ma tutte le realtà industriali dell’area”. Disegnata dal Comune, sarà dedicata come detto espressamente ai Tir, che così potranno raggiungere le zone industriali di Vado senza impattare sull’Aurelia o su via Piave.

Il secondo punto accolto con favore è il completamento della parte del fronte mare di Porto Vado: “Con questo documento trovano finalmente compimento anche la parte urbana e commerciale, dopo quella industriale – conclude Giuliano – con interventi dedicati a cantieristica e nautica da diporto. Quello, che, in sostanza, era rimasto da fare per considerare conclusa la sistemazione dell’area”.