Pianificazione strategica Autorità Portuale, Forzano: “Vado sa fare, Savona no”

Vado e Savona. Chi sa fare e chi no!

Vado Ligure è una città che da sempre gestisce con cura le industrie e la viabilità. Ci sono magari anche delle discussioni in merito, possibili, tipo opportunità di realizzare una piattaforma tipo la Maersk. Ma va dato merito che ci sono tanti interventi meritevoli che Savona proprio non ha mai saputo esprimere.

Sul collegamento porto-autostrada il consiglio comunale di Savona ha recentemente approvato in toto il documento DPSS di programmazione così come proposto dall’Autorità Portuale, ad eccezione di un cavillo senza senso: la destinazione pubblica di una piccola area tra il Priamar ed il mare. Senza senso perchè è come una goccia di vino in un mare di acqua! Non cambia la sostanza! Un vecchio “desiderata” populistico che naviga a mezz’aria da 20 anni, una specie di laviamoci la coscienza!

Ma il succo del discorso è che Vado Ligure ha approvato lo stesso DPSS ma da tempo ha varato soluzioni per connettere il porto e l’autostrada:

1- buona viabilità tra la piattaforma Maersk ed il Molo 844

2- casello Bossarino

3- viabilità alternativa sulla sponda destra del torrente Segno fino a Bossarino

4- mitigazione ferrovia nell’abitato

5- ritorno di via Piave a strada solo urbana

6- riqualificazione fronte mare Portovado

7- sottopassi pedonali alla ferrovia in ambito urbano

Che cosa possiamo imputare come azioni intraprese dal Comune di Savona?

0- NULLA!

Paolo Forzano