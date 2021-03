Piaggio Aerospace, sindacati: “Gli 80 mln per aerei elettrici sono una bufala, ora il Governo ci convochi”

Liguria. Faccia a faccia questa mattina in Regione tra l’assessore allo sviluppo economico Benveduti e i sindacati di categoria convocati sulla situazione di Piaggio Aerospace, dopo la richiesta di immediato confronto ministeriale avanzata a più riprese dalle stesse organizzazioni sindacali e con la procedura di selezione del bando di acquisizione ancora ferma al palo nonostante i quattro soggetti in campo con le rispettive manifestazioni di interesse non vincolanti.

Sul tavolo anche le ultime indiscrezioni relative al possibile finanziamento da 80 mln di euro tramite il Recovery Fund per la produzione di aerei elettrici. I colossi dell’aeronautica d’Europa e d’America, Airbus e Boeing, hanno in campo alcuni progetti. Per questo nei giorni scorsi era trapelata l’azione industriale della svedese Heart Aerospace che, in cordata con la genovese Phase Motion Control nella gara pubblica per acquisire la Piaggio Aerospace, avrebbe intenzione di creare un polo per la produzione di aerei elettrici.

Poco fa la smentita delle organizzazioni sindacali che hanno ripreso le dichiarazioni dello stesso assessore regionale: “Nessuna conferma, nulla di nulla, ad ora pare una bufala…” ha riferito Lorenzo Ferraro della Cgil savonese. “Assistiamo ad un’altra fumata grigia rispetto alla reale situazione dell’azienda aeronautica, per la quale ora è indispensabile un incontro al Mise”.

“Abbiamo ribadito all’assessore regionale che attendiamo conferme dal Governo sui 160 mln di euro relativi alle commesse stabilite e garanzie sul futuro asset industriale nella scelta del futuro acquirente. Siamo di fronte ad un notevole portafoglio ordini, dal P1HH, un sistema a pilotaggio remoto da utilizzare per azioni di sorveglianza e pattugliamento, fino al P180”.

“La Piaggio Aerospace, in tutte le sue componenti produttive, rappresenta un patrimonio tecnologico e industriale fondamentale per la Liguria e per l’intero Paese, un settore strategico da tutelare e preservare anche in termini di professionalità e posti di lavoro”.

“Quindi è indispensable il confronto ministeriale e un chiarimento rispetto all’iter di acquisizione in essere e le fasi della trattativa: il ruolo del governo è centrale, mettendo in chiaro ai soggetti interessati le condizioni per poter acquisire l’azienda” conclude l’esponente sindacale.

Per le organizzazioni sindacali resta fondamentale che il nuovo proprietario abbia una vocazione industriale e non finanziaria, con il mantenimento di tutti i rami aziendali.