Borghetto Santo Spirito. La polizia municipale di Borghetto ha identificato (e sanzionato) l’autore di tre distinti episodi di abbandono irregolare di rifiuti avvenuti nell’arco di pochissimi giorni e tutti nel parcheggio di corso Giotto, vicino al casello autostradale.

Si tratta di un cittadino residente non a Borghetto ma in un paese nel primo entroterra della Val Varatella. Grazie al lavoro degli agenti è stato possibile attribuire in maniera incontrovertibile gli abbandoni allo stesso soggetto, al quale sono state comminate tre sanzioni per un totale di circa 1.800 euro.

“L’attività di contrasto agli abbandoni di rifiuti e ingombranti da parte di questa amministrazione è sempre stata intensa – afferma il sindaco Giancarlo Canepa – Grazie a fototrappole e attività investigativa la nostra polizia municipale ha compiuto diversi accertamenti di cui alcuni anche eclatanti. Da quando Sat ha preso in gestione il servizio di igiene urbana, gli standard di pulizia e raccolta nel paese sono notevolmente migliorati. Per questo motivo, a maggior ragione, non abbasseremo la guardia nel contrastare questo vile e incivile comportamento”.