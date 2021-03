Alassio. Alcune pattuglie a piedi dei carabinieri della stazione di Alassio, in funzione di vigilanza, hanno presidiato oggi il centro cittadino, il molo, la passeggiata e il piazzale esterno della stazione ferroviaria, allo scopo di garantire, in questa giornata di sole, la quiete, la sicurezza e la tranquillità delle tante persone che hanno “invaso” la Baia del Sole.

Tanti cittadini hanno fermato i carabinieri per chiedere informazioni e notizie sulle prescrizioni legate ai provvedimenti in corso, soprattutto per capire come comportarsi domani con il ritorno della Liguria in zona arancione.

“L’Arma dei carabinieri anche in questo difficile periodo continua a stare al fianco della gente, rassicurandola in ogni momento – commenta il comandante alassino, Massimo Ferrari – Massima attenzione ai bisogni, alle necessità, ai problemi e alle difficoltà che ne potrebbero derivare, ma altrettanto rigore nel sanzionare eventuali comportamenti scellerati che potrebbero mettere in pericolo la salute della comunità”.

L’invito è sempre il solito: “Per qualsiasi dubbio, perplessità o esigenza, come continuo ad evidenziare in ogni occasione, non si indugi a chiamare il 112, oppure a venire in caserma per ricevere risposta”. In questo articolo trovate un riassunto di permessi e divieti.