Pattinaggio, la SMS Generale è tornata in gara: successi e piazzamenti per le bordeaux

Savona. Dopo più di un anno lontane dalle competizioni, le pattinatrici della SMS Generale di Savona sono tornate ad esibirsi. Domenica 7 marzo si sono difese egregiamente all’impianto sportivo di Cairo Montenotte, nella fase 1 del campionato nazionale Uisp.

Mascherine, igienizzanti e gradinate vuote non hanno intimorito: per le bordeaux è arrivata una pioggia di medaglie.

Simona Scotto, Nina Grillone, Arianna Astesiano, Greta Castagno, Giada Castagno e Giorgia Stopiglia, nelle rispettive categorie, hanno conquistato l’oro.

Argento per Alice Delpiazzo e Maia Lazarescu; bronzo per Ginevra Locatelli. Positivi quarti posti per Anna Bruzzone e Giulia Delpiazzo.

Domenica 14 marzo, per le bordeaux, si è conclusa brillantemente la fase UGA. Per alcune pattinatrici si è trattato di un ritorno alle gare dopo due anni di stop, mentre per altre è stato un debutto.

Hanno vinto la medaglia d’oro Matilda Vallarino, Francesca Marcone, Emma Damonte, Kristina Zaichiko.

Carlotta Barbera si è classificata seconda; medaglia di bronzo per Carmen Ilardi, Giada Dotta, Raffaella Guglielmi.

Positivi i piazzamenti ottenuti da Sofia Dotta, Carolina Peri, Miriam Parodi, Alice Credentino.