Pasqua nello Sport, è scattata ufficialmente l’iniziativa benefica della Ginnastica Quiliano

La sezione “ginnastica ritmica” della Polisportiva Quiliano aveva lanciato un appello a tutte le realtà della provincia per promuovere una colletta alimentare a favore delle famiglie in difficoltà e una raccolta fondi per l’acquisto di uova di cioccolato da distribuire negli ospedali del territorio.

L’appello non è caduto nel vuoto e sono state tante le realtà che hanno deciso di dare il proprio contributo: Vadese Calcio, Usd Legino 1910, Comitato CSI Albenga – Savona, Polisportiva Quiliano Karate, Altarese, Polisportiva Quiliano Bike, U.S Valleggia, Polisportiva Quiliano Volley, Gruppo pattinatori savonesi, ASD Fratellanza Ginnastica Savonese, Karate club Savona, Aequilian, Gymnica Loano, Pro Savona, Team Scaramozzino Kickboxing Savate Savona, Vado F.C 1913, Veloce FBC, Rugby Savona, Speranza Calcio, Konka Verde Good Bike, Pallavolo Carcare e Savona Hockey Club. Inoltre, ha preso parte all’iniziativa l’associazione Passo a Passo formata dai commercianti del centro storico di Savona.

A Quiliano, sarà possibile donare e ritirare presso il Palazzetto dello Sport dalle 16.30 alle 18. A Savona, invece, i punti nevralgici saranno il campo “Ruffinengo” di Legino (15-18.30), il Palazzetto dello Sport di Corso Tardy e Benech (15.30-18), il campo Don Giuan Nasi (16-18) e la palestra Gioacchino Barile (16-18). A Vado, ci si potrà rivolgere al Bar Daubaci (15,30-17,30) e ad Altare al bar Antico caffè Bruna (15-18).