Pasqua e Pasquetta, niente prati nè grigliate? Si va verso zona rossa in tutta Italia

Italia. Pasqua e Pasquetta destinate a “saltare”, ma questa volta il motivo non sarà il brutto tempo, come già accaduto in diverse occasioni in passato, bensì il Covid.

Stando a quanto riportato da Ansa in seguito all’ultima riunione con Regioni ed enti locali, infatti, l’intenzione del Governo sarebbe quella di “istituire la zona rossa in tutta Italia, dal 3 al 5 aprile, compresi quindi anche i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Proprio questa mattina, alle 11,30, si svolgerà la riunione del Consiglio dei ministri sulle nuove misure per il contrasto al Covid, mentre alle 15, è atteso un intervento in merito del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Nel frattempo, come già ampiamente annunciato, da lunedì la Liguria passerà in zona arancione, ma è attesa una ulteriore “stretta” per Pasqua (come nel periodo di Natale), con l’intero Stivale in rosso dal venerdì santo al giorno di Pasquetta.