Parla Annalisa: questo Festival strano, 10 anni di musica e nuovo disco

Sanremo. Parla tranquilla, rilassata, con la sua principale caratteristica: una grande professionista di successo capace di restare modesta e sempre legata alla sua terra del cuore, la Liguria, senza mai dimenticarsi di citare Savona e Carcare.

Parla di questo Sanremo strano, della vita diversa relegata in hotel senza poter andare in città, dei suoi primi dieci anni di musica celebrati con un disco in uscita il 12 marzo.

Annalisa Scarrone è al quinto Festival, l’ultimo nel 2018; arrivò terza con “Il mondo prima di te”. Oggi è in gara con “Dieci”, il brano con cui ambisce – e tutti noi con lei – al successo. Al primo posto dopo la prima esibizione, al secondo dopo che si sono esibiti tutti i big, alle spalle di Ermal Meta e davanti a Irama.

Mette in risalto il legame col padre Elvio, che l’ha subito chiamata dopo il successo nella prima serata, e che la segue “con spirito agguerrito e competitivo”.

Questa sera, giovedì 4 marzo, dedicata alle cover, canterà “La musica è finita” di Ornella Vanoni. Voteranno orchestrali e coristi, gente esperta e questo dovrebbe essere un vantaggio.