Sei vittorie e quattro sconfitte. Ventuno set vinti e diciannove persi. I numeri con cui le ragazze di coach Battistelli hanno chiuso la prima fase del campionato di B2 parlano di una squadra distante anni luce dalla compagine praticamente retrocessa della scorsa stagione. Fatta la tara di un campionato in cui nessuno teme di scendere di categoria visto il blocco delle retrocessioni, è indubbio che il club valligiano stia gettando basi importanti per il futuro.

Ieri sera, contro l’Alba Volley sono arrivati tre punti che hanno consentito di ottenere il terzo posto in classifica. Coach Battistelli ha mandato in campo la consueta diagonale Zunino – Cerrato, Raviolo e Cafagno come schiacciatrici, Giordani e Masi come centrali, Moraglio nel ruolo di libero. Questa la risposta dell’Alba volley di coach Salomoni: Venco palleggiatrice in diagonale con Dal Maso, capitan Cortelazzo e Vigolungo in banda, Barbero e Sciolla centrali con Morra libero.

Le prime fasi della gara hanno visto un Carcare ben determinato e ha spinto forte fin dall’inizio facendo degli ottimi servizi la sua arma vincente. Alba ha accusato il colpo non riuscendo a sfruttare tutte le attaccanti a disposizione. Le ospiti hanno provato diversi cambi e Battistelli ha risposto con gli ingressi di Filippini e Gulisano a rafforzare la fase difensiva. Il primo set si è chiuso agevolmente per le biancorosse con il punteggio di 25-18. Nel secondo parziale sono state le ospiti a partire col passo giusto e le padrone di casa per riorganizzare le fila ci hanno impiegato più di metà set. Tuttavia, la meta è stata comunque raggiunta: 25 a 21 il risultato finale. La terza frazione di gioco si è aperta ancora all’insegna dell’Alba, che questa volta è riuscita a chiudere la pratica con il netto punteggio di 15 a 25. Battistelli e Bianchi hanno dovuto apportare qualche correttivo e le loro scelte hanno portato i frutti sperati: quarta frazione di gioco vinta 25 a 16 e festa finale.

Le parole di coach Battistelli a fine partita: “Abbiamo giocato un’ottima gara, mettendo in campo tutto quello che sappiamo fare, questa volta concedendo poco alle avversarie. La crescita del gruppo nell’ultimo periodo è stata importante: 4 vittorie sulle 5 partite del girone di ritorno. Adesso aspettiamo di capire come si svolgerà la seconda fase per farci trovare pronti e competitivi”.

Il vice Bianchi aggiunge: “Devo fare i complimenti alle ragazze per l’obiettivo fin qui raggiunto. Siamo felici della prestazione mostrata. Abbiamo preparato bene la partita e le ragazze hanno fatto tutto in maniera impeccabile. Dispiace per il blackout del terzo set, continueremo a lavorare in allenamento per superare questo problema che ci affligge da alcune partite”.

“Il girone appena concluso– chiosa il presidente Lorenzo – dimostra la tenacia del gruppo ed il buon lavoro dei nostri tecnici. Come abbiamo sempre detto la vittoria non è solo del sestetto in campo ma di tutto il gruppo, che in ogni allenamento lavora con serietà e spirito di aggregazione, questo è il giusto esempio da trasmettere alle giovani e future promesse della pallavolo. Conquistare un dignitoso terzo posto in una classifica abbastanza stretta non è un risultato di poco conto”.

La classifica in attesa dell’ultimo match tra Alba Volley e Bosca

Normac AVB Genova 19

Serteco Volley School Genova 18

Acqua Calizzano Carcare 16

Libellula Area Bra Cuneo 15

L’Alba Volley Cuneo 11

Bosca Ubi Banca Cuneo 8