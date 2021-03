Pallacanestro Vado, due giovani approdano in Serie B: Abba Adamu e Illja Biorac

Vado Ligure. Dalla Pallacanestro Vado alla Serie B. Due atleti di proprietà della società biancorossa, Abba Adamu e Illja Biorac, sono stati tesserati in doppio utilizzo con la società Pallacanestro Bernareggio99.

Entrambi classe 2004, saranno inseriti nel roster della prima squadra brianzola che milita in Serie B e continueranno a giocare con l’Under 18 Eccellenza della Pallacanestro Vado nel campionato nazionale che partirà il prossimo 11 aprile.

Le due società si sono accordate per un obbligo di riscatto per Abba ed un diritto di riscatto per Illja a partire dalla stagione 2021/22.

Per l’ennesima volta la Pallacanestro Vado centra il suo obiettivo che è quello di formare giovani atleti dal buon potenziale per poi vederli crescere nel mondo senior. Abba ed Illja anticipano un po’ i tempi vista la loro giovane età e raggiungono a Bernareggio Kiryl Tsetserukou, classe 2001, che sta giocando una anno da protagonista nella stessa squadra dopo essere cresciuto nelle fila biancorosse di Vado.