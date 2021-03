Albisola Superiore. Sono iniziate questa mattina intorno alle 10 le operazioni per far brillare i due ordigni bellici rinvenuti lunedì 1° marzo a pochi metri dalla costa di Albisola Superiore, in zona Buco del Prete da un subacqueo.

In seguito alla segnalazione è stato subito interdetto lo spettro acqueo interessato e martedì 2 marzo sono scattati i controlli nella zona da parte della Marina Militare e della Capitaneria di Porto di Savona.

Questa mattina è partita così l’ultima fase, ovvero quella di mettere definitivamente in sicurezza i due ordigni bellici, due proiettili contraerei di grandi dimensioni, databili con molta probabilità alla Seconda Guerra Mondiale, che sono stati ulteriormente allontanati dalla costa albisolese per una distanza pari a 6 km.

Durante le operazioni per spostare gli ordigni bellici è stata interdetta anche la passeggiata nella vicinanze del Buco del Prete dalla polizia locale ma è stata poi riaperta intorno alle 11. Resta invece interdetta l’area marina interessata fino alla conclusione dei lavori.

La bonifica dei due proiettili viene effettuata intorno alle 13, ma senza alcun effetto scenico, contrariamente a quanto era stato notato lo scorso agosto, quando è stata fatta brillare una bomba lanciata da un aereo durante la Seconda Guerra Mondiale a Capo Torre.