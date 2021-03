Open Day ad AsinOlla per il campo estivo 2021: natura, animali e outdoor

Pietra Ligure. Si terrà il prossimo 27 marzo lo speciale Open Day ad AsinOlla in vista del campo estivo 2021, riservato ai bambini dai 3 ai 15 anni. Torna, quindi, l’offerta per far vivere una esperienza unica con natura e animali: un format divertente ma al tempo stesso formativo.

Il campo estivo sarà a disposizione dal 15 giugno al 15 settembre, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 8.00 – 17.00, ma con disponibilità flessibile sulla base delle esigenze dei genitori. L’offerta di AsinOlla, infatti, potrà essere giornaliera, settimanale, mensile oppure per tutta la durata del periodo estivo.

I bambini e i ragazzi avranno la possibilità di fare attività con gli asinelli, prendere lezioni di cavallo e partecipare a svariati laboratori di gruppo: previste escursioni e gite, oltre allo svolgimento dei compiti delle vacanze estive.

Lo staff di AsinOlla è pronto a mettere a punto il programma completo, sempre all’insegna di natura, animali, divertimento e svariate iniziative ludiche e formative.

“Abbiamo organizzato una giornata per illustrare a mamme e papà la nostra offerta estiva, sperando che la situazione sanitaria sia in miglioramento e non ci siano criticità di sorta – afferma la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi -. Inoltre, il campo estivo 2021 potrà contare sull’esperienza maturata dal nostro parco natura grazie al progetto di educazione parentale “Impariamo l’A(sino) B(osco) C(avallo) – I nostri bambini li vogliamo Asini”, la scuola outdoor che sicuramente ha fornito una proposta pedagogica-educativa diversa e di successo” conclude la presidente Bergamaschi.

AsinOlla proseguirà comunque nell’ottimizzazione dei nuovi spazi da dedicare a bambini e ragazzi in funzione dell’emergenza sanitaria Covid-19, garantendo sempre massima sicurezza in ogni fase della giornata.

Per coloro che sono interessati a partecipare all’Open Day del 27 marzo è indispensabile prenotare: sarà possibile fare ingressi contingentati per mamme e papà desiderosi di conoscere la nostra offerta estiva e regalare così ai propri figli una estate “green”.