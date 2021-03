Oltre 100 nuovi casi di Covid nel savonese, Toti: “Numeri in crescita a causa delle infezioni scolastiche”

Provincia. Non è dovuto all’emergere di un cluster, ma ai risultati dei tamponi fatti “in ambito scolastico” l’alto numero di nuovi casi da Covid-19 registrati nell’ultimo bollettino diramato dalla Regione e da Alisa.

Come spiegato dal presidente della Regione Giovanni Toti in conferenza stampa, i numeri in crescita “non sono relativi a un cluster ma sono relativi ai risultati dei tamponi fatti nel fine settimana e per lo più legati a infezioni scolastiche, quindi a contagio di contagio legato al mondo della scuola, all’isolamento e quarantene diffuse”.

Toti ha precisato che “non c’è una particolare scuola di riferimento”, ma si tratta di una situazione “diffusa” e generalizzata al mondo della scuola della nostra provincia, che nell’ultimo periodo ha visto, in effetti, il moltiplicarsi di casi di classi in quarantena.