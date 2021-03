Odontoiatri e personale di studio, l’ordine dei medici savonese: “Vaccinazioni pronte a ripartire”

Provincia. “Domani, martedì 2 marzo, riprenderanno le vaccinazioni per i medici e gli odontoiatri libero professionisti e pensionati over 55 e per il personale di studio non iscritto ad altri albi (sempre over 55) si tratta di 150 medici, circa 100 il personale di studio”. Lo fa sapere, in una nota, il presidente dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Savona Dott. Luca Corti.

“La maggior parte di loro è stata vaccinata nella scorsa settimana – precisa il medico -. Nei prossimi giorni la ASL 2 ci invierà le agende per la prenotazione della vaccinazione per i medici ed odontoiatri under 55 che sono circa 150 e per il personale di studio sempre under 55”.

“Si tratta di oltre 250 lavoratori che non hanno un Ordine di riferimento (assistenti alla poltrona ed altri collaboratori di studio a contatto con i pazienti), le figure professionali appartenenti ad altri Ordini, invece, dovranno fare riferimento all’Ordine di appartenenza (es. infermieri, fisioterapisti, ostetrici ecc.)” conclude Corti.