Nuovo centro vaccinale a Borghetto: lavori di allestimento e ultimi preparativi

Da lunedì 15 marzo sarà attivo a Borghetto Santo Spirito uno dei 23 centri di vaccinazione presenti sul territorio regionale, gestiti dai medici di medicina generale sulla base delle prenotazioni raccolte, inizialmente per le seguenti categorie: persone vulnerabili under 70; personale scolastico, polizia locale, uffici giudiziari e protezione civile under 70.

Nella giornata odierna sono proseguiti i lavori di allestimento e pulizia in modo da consegnare i locali nelle migliori condizioni per consentire le operazioni vaccinali.

“Ringrazio l’azienda Rocket Way per aver messo gratuitamente a disposizione una rete wi-fi per le operazioni di registrazione degli utenti” afferma il sindaco Giancarlo Canepa.

“Domani la Giunta comunale approverà la concessione in comodato gratuito all’Asl 2 fino al 31 dicembre 2021 del Centro Anziani posto al piano terra del palazzo comunale di piazza Italia”.

“Siamo orgogliosi di contribuire, seppur in maniera minimale, al percorso vaccinale che tutti speriamo possa traghettarci al di fuori di questo incubo che dura da più di un anno.

L’ingresso al centro vaccinale è posto sul retro del palazzo comunale che affaccia su via Milano. L’uscita è dal lato di piazza Italia e via Ticino. Nei dintorni vi è ampia disponibilità di parcheggi gratuiti”.

“Nei prossimi giorni provvederemo a installare opportune indicazioni per gli utenti. Ricordo che per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il proprio medico curante” conclude il primo cittadino.