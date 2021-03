Nuovi disagi sulla A10, salta un giunto tra Albisola e Celle: ispezione dei tecnici in corso

Celle Ligure. Nuovo disagi sull’autostrada A10 Genova- Ventimiglia, a Celle tra le località di Cassisi e Pecorile nel tratto successivo a quello dove ieri pomeriggio si è verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita una giovane trentenne.

Nel tratto di viadotto in questo momento è in atto un’ispezione dei tecnici della società autostrade sul fondo del manto stradale in seguito ad un giunto saltato.

Il traffico è volutamente rallentato da una “safety car” per consentire le operazioni di ripristino.