Nuova biblioteca per l’asilo di Finalpia, comitato genitori: “Bella iniziativa solidale e di formazione”

Finale Ligure. Il comitato genitori dell’asilo Opera Santa Teresa del Bambin Gesù di Finalpia, come sempre, si è mostrato attivo nelle iniziative solidali e di formazione, collaborando per dotare la scuola d’infanzia di una futura aula per la biblioteca.

Questo è avvenuto grazie ad uno stanziamento da parte dell’Opera religiosa, col sostegno delle famiglie che hanno aderito all’iniziativa “Amazon dona alla scuola”, che prevede la possibilità per i clienti di devolvere a una scuola da loro indicata una percentuale degli acquisti effettuati, sotto forma di credito virtuale.

“I genitori hanno aderito numerosi e questo ha aiutato l’asilo a comprare libri ma anche altri strumenti educativi e formativi, come ad esempio carte montessoriane, e altro, da mettere a disposizione di tutti i bambini presenti ma anche futuri” afferma il comitato.

“Sono pochi gli asili che possono disporre di un simile spazio e supporto formativo, ma le sinergie tra l’Opera Santa Teresa del Bambin Gesù e il comitato genitori, tra loro particolarmente collaborativi e con rapporti basati su una forte comunicazione diretta, anche in questo difficile momento pandemico, non si sono lasciati sfuggire iniziative utili e di alto valore formativo” conclude il comitato.