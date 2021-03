Nella giornata odierna, sabato 27 marzo, due erano le gare che si disputavano in anticipo.

A Chieri era di scena l’Imperia ed è finita a reti bianche. Un pareggio che, come in fondo era da aspettarselo, soddisfa entrambe le contendenti e che fa muovere la classifica. I ragazzi di Lupo si portano a due punti dalla momentanea zona play off e dopo le ultime due partite con i 4 punti incamerati navigano in acque calme.

Più spettacolare ed avvincente il match che ha visto il “rinato” Borgosesia essere raggiunto sul filo di lana dall’Arconatese con il solito Santonocito che ha risposto al gol d’apertura di Bajc, per l’1 a 1 finale che lascia l’amaro in bocca agli uomini del sesiano Rossini.

Con questo risultato i granata piemontesi raggiungono quota 20 e possono comunque recriminare per essersi trovati in superiorità numerica e per aversi visto annullare una rete proprio allo scadere.

Le tre lunghezze sul Vado (che domani giocherà in Val d’Aosta una trasferta molto difficile) sono un margine irrisorio di qui alla fine. Per la retrocessione diretta a far compagnia al Fossano che pare sinceramente non credere più nella rimonta (nonostante onori il torneo impegnandosi sempre) sarà probabilmente una fra queste due ricordando che i rossoblù hanno però vinto entrambi gli scontri diretti contro i valligiani.