Nasino, nuova strada forestale per San Giacomo: presentato il progetto

Nasino. “Grazie ai contributi europei per 380 mila euro inerenti al Bando Psr è oggi possibile ad Aquila d’Arroscia, insieme al sindaco Tullio Cha, presentare il progetto di una nuova strada forestale, che dalla frazione di San Giacomo porterà per 3 km di lunghezza a Nasino”. Lo ha dichiarato nella visita odierna ad Aquila d’Arroscia Alessandro Piana, vice presidente e assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo dell’Entroterra.

“La cura dell’entroterra rappresenta la continuità con le nostre radici – spiega – e un tassello fondamentale per la tutela dell’ambiente: per questo è tra le priorità di Regione Liguria”.

Inizia dunque l’iter che porterà ad avere una nuova strada forestale che da San Giacomo, frazione di Camporosso (Imperia), porterà a Nasino, in provincia di Savona. Ma non solo: gli stessi contributi europei, conclude Piana, hanno permesso anche di “inaugurare tutta l’attrezzatura specializzata comprensiva di un potente trattore che servirà per la cura delle aree naturalistiche”.