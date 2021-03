Nasce il Forum Civico Savonese: “Le nostre esperienze al servizio della città”

Savona. “Siamo donne e uomini di varia provenienza, interessi e impegni che si sono uniti e organizzati in gruppi di lavoro per fare proposte concrete e ragionate alle Amministrazioni Pubbliche avvalendoci dei nostri saperi, delle diverse esperienze e dei risultati raggiunti da altri organismi in Italia e all’estero sugli stessi temi”.

Così il nuovo gruppo, chiamato Forum Civico Savonese, annuncia la sua nascita. E’ composto a oggi da Bottega della Solidarietà Savona; Cohousing Roseto dei Papi; CUB (Confederazione Unitaria di Base); DoMani, associazione di promozione sociale; Fridays For Future Savona; GasSa (Gruppo di Acquisto Solidale Savona); GCR (Gestione Corretta Rifiuti Liguria); Italia Nostra; Medicina Democratica; Pippinin, associazione culturale per la famiglia; Sequs, associazione culturale e politica; WWF Savona e altre persone a livello personale.

“Abbiamo l’intento di raccogliere intorno a noi e di coinvolgere il maggior numero di cittadini, con l’obiettivo di dare risposte a problemi che ci coinvolgono quotidianamente quali la mobilità cittadina, l’energia, la gestione dei rifiuti, il lavoro, la gestione dell’acqua. Il degrado, la scarsa cura e la mancanza di progettazione che notiamo ci hanno uniti nella volontà di portare il nostro contributo per provare a cambiarne la rotta e riportare Savona e la sua provincia ad un buon livello di vivibilità sociale, economica ed ambientale“.

“Fatevi incuriosire – invitano ad aderire al Forum – dal perché tante e diverse associazioni, più singole persone, si sono unite per immaginare un futuro migliore . Per farci conoscere, e per fornire ulteriori informazioni presenteremo il nostro progetto presso il Teatro Sacco (Via Quarda Superiore n.1 a Savona) mercoledì 17 marzo alle ore 11.30. Sarete i benvenuti – concludono – e lo sarete ancora di più se deciderete di unirvi a noi nella ricerca di soluzioni condivise o se ci seguirete nei nostri lavori. L’incontro avverrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid”.