Muore a 81 anni dopo la seconda dose del vaccino Pfizer, l’autopsia esclude correlazione

Sassello. Sul decesso per arresto cardiocircolatorio di un uomo di 81 anni di Sassello, affetto da patologie pregresse, successivo alla somministrazione della seconda dose di vaccino Pfizer si è svolta questa mattina l’autopsia, disposta dalla Procura savonese nell’ambito dell’inchiesta aperta sulla morte dell’anziano.

All’uomo era stata somministrata la seconda dose del vaccino Pfizer nella mattinata del 15 marzo presso il centro vaccinale di Sassello. In seguito il fatale malore e il decesso nella stessa giornata.

La Asl 2 Savonese, stando ad un iniziale riscontro, aveva escluso la correlazione tra la morte e la seconda dose del vaccino, tuttavia è stata aperta una indagine formale per far luce sull’accaduto e fugare ogni dubbio di sorta, considerato anche il piano vaccinale in atto.

L’esame autoptico ha confermato, ad una prima analisi, l’assenza di correlazione: sul corpo dell’81enne sono stati prelevati campioni e ora si dovranno attendere altri 45 giorni per avere un responso definitivo sugli accertamenti anatomo-patologici.