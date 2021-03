Albenga. La voglia di uscire e stare assieme è tanta, specie tra i giovani che vivono da troppo tempo l’emergenza Covid, anche in vista delle prossime imminenti restrizioni per la zona arancione, tuttavia la preoccupazione sugli assembramenti in piazza delle Erbe ad Albenga resta alta, come dimostra la situazione di oggi (vedi foto). Non sono mancate numerose segnalazioni sulla situazione nella “movida” ingauna, nel centro storico, con tavoli affollati, mancanza di distanziamenti e assenza di mascherine di protezione.

La polizia municipale ha disposto alcuni controlli per evitare situazioni a rischio contagio e per far rispettare le norme anti Covid, ma l’affollamento del sabato pomeriggio è risultato davvero “incontenibile”.

Foto 2 di 2



Anche alla luce di quanto documentato oggi, torna con forza la proposta, avanzata dalla “Taberna del Foro” e appoggiata da Riccardo Minucci (Azione), di contingentare gli ingressi in piazza delle Erbe ad Albenga per evitare gli assembramenti.

Dopo le parole di ieri, il sindaco Roberto Tomatis è tornato sull’argomento: “La situazione dei contagi è sotto controllo, così come sono molto soddisfatto dell’andamento della campagna di vaccinazione nel nostro territorio, resta però la questione di evitare ogni possibile contesto di contagio, come il fenomeno degli assembramenti” afferma.

“La proposta da parte dei titolari dei pubblici esercizi di effettuare ingressi contingentati attraverso loro operatori allo scopo di far rispettare le misure anti Covid è positiva, ma serve tempo per mettere mano alla pratica con una ordinanza o altri provvedimenti, necessari anche per l’inizio della zona arancione e per l’emergenza pandemica”.

“Non nascondo che si sono verificate situazioni pericolose, in particolare tra i giovani, per questo l’invito ai titolari dei pubblici esercizi di far rispettare le norme in vigore per la tutela della salute pubblica, al di là delle azioni di controllo delle forze dell’ordine” conclude.