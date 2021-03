Millesimo. Incendio questa mattina intorno alle 10 in via Marconi a Millesimo, la strada che porta verso Murialdo e Osiglia: in fiamme un capanno degli attrezzi nel giardino di una palazzina.

Ancora non si conoscono le dinamiche e se l’incendio sia di natura dolosa. Per fortuna nessun ferito, solo tanto spavento per l’anziana signora che vive nell’abitazione interessata che è stata fatta evacuare velocemente dai vicini prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la Croce Bianca di Carcare. L’incendio è stato spento e la strada, temporaneamente chiusa, è nuovamente percorribile.