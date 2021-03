Millesimo. Si è svolta questa mattina nella sede della Croce Rossa una semplice ma emozionante cerimonia di consegna di 2 presidi sanitari donati dalla associazione Leo Club Valbormida con il patrocinio del Lions Club Valbormida. Si tratta di un generatore d’ozono e di un materasso a depressione.

I generatori di ozono, chiamati ozonizzatori, vengono impiegati nella disinfezione e deodorazione degli ambienti e grazie al loro funzionamento eliminano germi, batteri, virus, muffe, cattivi odore, fumo. Particolarmente usato per la disinfezione di ambulanze, ospedali, camere d’albergo, ristoranti e autovetture, il gas ozono è diventato un alleato indispensabile ma va utilizzato con cognizione di causa.

Il materasso a depressione donato dal Leo Club Valbormida è un modello di ultima generazione, gonfiato con camere indipendenti e un ferma-capo a depressione integrato nel materasso con 2 mentoniere. La struttura permette il passaggio delle cinture di sicurezza per le spalle, immobilizzando il traumatizzato. Realizzato in tessuto ad alta resistenza, è radiotrasparente e quindi tac compatibile.

“Non finirò mai di ringraziare – commenta il sindaco Aldo Picalli – tutti i militi della Croce Rossa che davvero si prodigano in un volontariato che da sempre è forza insostituibile ed una certezza per tutti noi cittadini di Millesimo e per tutto il nostro territorio… e si commuovono anche quando ricevono queste donazioni per la nostra sicurezza. Grazie Ragazzi”.