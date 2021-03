Sassello. Centocinquanta chilometri percorsi, 149 al traguardo: siamo a metà gara. Gli otto protagonisti della Milano-Sanremo numero 112 hanno attaccato la salita del Colle del Giovo, novità di questa edizione, in sostituzione del Passo del Turchino, impraticabile per una frana. Dopo aver superato Pareto, la gara è entrata nel territorio della provincia di Savona, nel Comune di Sassello.

Gli otto attaccanti, cinque italiani, un olandese, un danese, un francese, sono Filippo Tagliani (numero 35 della Androni Giocattoli-Sidermec), Mattia Viel (37, Androni Giocattoli-Sidermec), Alessandro Tonelli (66, Bardiani Csf Faizané), Taco Van der Hoorn (135, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Mathias Norsgaard Jørgensen (162, Movistar Team), Andrea Peron (205, Team Novo Nordisk), Charles Planet (206, Team Novo Nordisk), Nicola Conci (232, Trek Segafredo).

Sono scattati dopo pochissimi chilometri di gara ed hanno avuto un vantaggio sempre compreso tra i cinque e gli otto minuti.

Ad Acqui Terme il margine si era ridotto a 5 minuti e pochi secondi. Ora è di 4 minuti e 42 secondi. Il loro destino appare segnato: nel gruppo, che annovera gli altri 164 atleti rimasti in gara (sono partiti in 172) inizierà presto una bagarre per mettersi nelle posizioni di testa. La discesa verso Savona, infatti, è tutt’altro che agevole e tutti i favoriti vorranno non rischiare di rimanere coinvolti in cadute che potrebbero spezzare il gruppo.

La corsa procede a ritmo elevato: la velocità media, dopo tre ore di gara, è pari a 42,7 km/h.

I tre grandi favoriti, sulla carta, sono Wout van Aert (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Non mancano i ciclisti ambiziosi che proveranno a sorprenderli, magari con uno scatto sul Poggio. Intorno alle ore 17 scopriremo il nome del vincitore della Milano-Sanremo 2021.