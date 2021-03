Milano-Sanremo, l’ordinanza sulla viabilità per il passaggio della corsa

Savona. In vista della corsa ciclistica Milano-Sanremo ecco le disposizioni della Prefettura per le strade e la circolazione viaria.

Per quanto riguarda il casello autostradale di Savona, la polizia stradale ritiene che “questo possa rimanere aperto e non sia pertanto necessario che la società concessionaria ne disponga la chiusura”. A seguito di un sopralluogo congiunto si è ritenuto, infatti, “sufficiente, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e del passaggio del dispositivo di gara, organizzare un presidio della polizia locale a valle del casello, nello specifico all’altezza della rotonda Caravaggio/per Zinola, in modo da poter effettuare la temporanea sospensione della circolazione durante il passaggio della corsa e deviare eventuali altri mezzi presso la strada di scorrimento veloce di Vado Ligure, presso il casello stesso di Savona o presso le vie Caravaggio e Nostra Signora del Monte.

Verrà in ogni caso predisposta un’autovettura della polizia stradale all’interno del casello di Savona per regolare e gestire i flussi di traffico durante il concomitante passaggio della corsa che avverrà da corso Svizzera in direzione della rotonda Caravaggio/per Zinola.

Per quanto riguarda, invece, il casello di Albisola Superiore, la polizia stradale ritiene “necessario che la concessionaria effettui una momentanea chiusura degli svincoli del casello per i mezzi che, provenendo dalla A10, intendano uscire ad Albisola. Tale chiusura si rende necessaria poiché il dispositivo di gara, arrivando dalla SP 334, giungerà direttamente di fronte al casello di Albisola Superiore, in corso Giuseppe Mazzini, che, per la sua conformazione, non ha possibilità di sfogo e/o di accumulo. La chiusura avrà la finalità di garantire la sicurezza della circolazione in viabilità ordinaria, evitando ogni possibile interferenza con il transito in sicurezza della carovana ciclistica, in modo che l’uscita dei veicoli dal casello autostradale non crei pregiudizio alla competizione sportiva.

Allo stesso tempo, la chiusura eviterà la possibilità di accumuli per code in uscita all’interno della carreggiata autostradale. Si ritiene congruo, come emerso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che la chiusura del casello avvenga 30 minuti prima del transito dell’inizio della gara, secondo gli orari indicati nella cronotabella RCS (da Albisola Capo il transito dei ciclisti è stimato tra le 14.16 e le 14.42, pertanto la chiusura dovrebbe avvenire 30 minuti prima dell’orario più veloce per poi consentirne la riapertura dopo il passaggio dell’autovettura di fine gara)”; la polizia stradale di Savona rimarrà in contatto con il Centro operativo autostradale per le comunicazioni necessarie sulle effettive tempistiche del passaggio della corsa.

Nel dispositivo della Prefettura è prevista la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade extraurbane del percorso compreso nella provincia di Savona della gara ciclistica, con passaggio dalle ore 14 circa (Comune di Sassello) alle ore 16 circa (Comune di Andora).

Inoltre, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 30 minuti, prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e ha durata fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

L’organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione, oltre a predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione che deve interessare entrambi i sensi marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

La polizia stradale provvederà a fornire adeguata assistenza al servizio scorta che sarà effettuato da personale del Compartimento polizia stradale di Milano per l’intera manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

I sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati dovranno garantire l’ordinanza di limitazione del traffico; la polizia stradale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte.

L’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, così come ai sindaci il compito di dare massima visibilità alle modifiche della circolazione viaria.