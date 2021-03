Dopo una Tirreno-Adriatico in cui i migliori corridori del mondo si sono dati battaglia lungo le sette tappe tra Lido di Camaiore e San Benedetto del Tronto, il grande spettacolo del ciclismo è destinato a continuare con la 112ª Milano-Sanremo di sabato 20 marzo.

Molti campioni del pedale sono attesi al via della Classicissima, a partire dai tre tenori dominatori delle corse di un giorno: Wout van Aert, vincitore della passata edizione e secondo in classifica nell’ultima Tirreno-Adriatico Eolo; Mathieu van der Poel, trionfatore delle Strade Bianche Eolo (due frazioni nell’ultima Corsa dei Due Mari) e il campione del mondo Julian Alaphilippe, vincitore della seconda tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, che ha già conquistato questa corsa nel 2019.

Tra i nomi di spicco anche i vincitori delle passate edizioni Vincenzo Nibali (2018), Michał Kwiatkowski (2017), Arnaud Demare (2016, Maglia Ciclamino dell’ultimo Giro d’Italia), John Degenkolb (2015) e Alexander Kristoff (2014). Ci saranno anche Maximilian Schachmann, fresco vincitore della Parigi-Nizza, il tre volte campione del mondo Peter Sagan, il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Michael Matthews, Søren Kragh Andersen, Alex Aranburu, Caleb Ewan, Elia Viviani, Sam Bennett, Nacer Bouhanni e il campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo.

La 112ª edizione della Milano-Sanremo ripropone il percorso classico eccezion fatta per il passaggio da Passo del Turchino che non è percorribile per una frana. Si transiterà quindi dalla salita di Colle di Giovo per poi scendere sull’Aurelia ad Albisola e fare gli ultimi 112 chilometri che da sempre la contraddistinguono con il passaggio sui tre Capi prima di Cipressa e Poggio.

Grazie alla collaborazione col Comune di Sanremo, le istituzioni coinvolte e i commercianti di via Roma, che chiuderanno gli esercizi commerciali dalle 14,30 per evitare assembramenti, la Classicissima potrà concludersi nel suo traguardo storico.

Al via venticinque squadre: ognuna schiererà sette atleti, per un totale di 175 corridori. Di seguito l’elenco aggiornato dei partenti, con numero e nazionalità.

JUMBO-VISMA

1 VAN AERT Wout BEL

2 AFFINI Edoardo ITA

3 MARTENS Paul GER

4 OOMEN Sam NED

5 PFINGSTEN Christoph GER

6 ROOSEN Timo NED

7 VAN EMDEN Jos NED

D.S. ENGELS Addy NED

D.S. VAN DONGEN Arthur NED

AG2R CITROEN TEAM

11 VAN AVERMAET Greg BEL

12 DEWULF Stan BEL

13 GOUGEARD Alexis FRA

14 NAESEN Oliver BEL

15 SCHÄR Michael SUI

16 VAN HOECKE Gijs BEL

17 VENDRAME Andrea ITA

D.S. BIONDI Laurent FRA

D.S. JANNEL Didier FRA

ALPECIN-FENIX

21 VAN DER POEL Mathieu NED

22 DE BONDT Dries BEL

23 LEYSEN Senne BEL

24 SBARAGLI Kristian ITA

25 VAKOC Petr CZE

26 VERGAERDE Otto BEL

27 VERMEERSCH Gianni BEL

D.S. LEYSEN Bart BEL

D.S. ROODHOOFT Christophe BEL

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC

31 BAIS Mattia ITA

32 CHIRICO Luca ITA

33 PELLAUD Simon SUI

34 RAVANELLI Simone ITA

35 RUMAC Josip CRO

36 VENCHIARUTTI Nicola ITA

37 VIEL Mattia ITA

D.S. ELLENA Giovanni ITA

D.S. SAVIO Gianni ITA

ASTANA – PREMIER TECH

41 ARANBURU DEBA Alex ESP

42 BOARO Manuele ITA

43 FELLINE Fabio ITA

44 GRUZDEV Dmitriy KAZ

45 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP

46 MARTINELLI Davide ITA

47 SOBRERO Matteo ITA

D.S. MARTINELLI Giuseppe ITA

D.S. ZANINI Stefano ITA

BAHRAIN VICTORIOUS

51 COLBRELLI Sonny ITA

52 ARASHIRO Yukiya JPN

53 CAPECCHI Eros ITA

54 CARUSO Damiano ITA

55 HAUSSLER Heinrich AUS

56 MOHORIC Matej SLO

57 WRIGHT Fred GBR

D.S. ARTUSO Paolo ITA

D.S. VOLPI Alberto ITA

BARDIANI CSF FAIZANÉ

61 BATTAGLIN Enrico ITA

62 FIORELLI Filippo ITA

63 GABBURO Davide ITA

64 MARENGO Umberto ITA

65 SAVINI Daniel ITA

66 TONELLI Alessandro ITA

67 VISCONTI Giovanni ITA

D.S. REVERBERI Roberto ITA

D.S. ROSSATO Mirko ITA

BORA – HANSGROHE

71 SAGAN Peter SVK

72 ACKERMANN Pascal GER

73 BENEDETTI Cesare ITA

74 BODNAR Maciej POL

75 BURGHARDT Marcus GER

76 OSS Daniel ITA

77 SCHACHMANN Maximilian GER

D.S. POITSCHKE Enrico GER

D.S. VALACH Jan SVK

COFIDIS

81 VIVIANI Elia ITA

82 DRUCKER Jean-Pierre LUX

83 HAAS Nathan AUS

84 LAPORTE Christophe FRA

85 MARTIN Guillaume FRA

86 SABATINI Fabio ITA

87 VANBILSEN Kenneth BEL

D.S. DAMIANI Roberto ITA

D.S. JONROND Jean Luc FRA

DECEUNINCK – QUICK-STEP

91 ALAPHILIPPE Julian FRA

92 ASGREEN Kasper DEN

93 BALLERINI Davide ITA

94 BENNETT Sam IRL

95 DECLERCQ Tim BEL

96 LAMPAERT Yves BEL

97 ŠTYBAR Zdenek CZE

D.S. BRAMATI Davide ITA

D.S. PEETERS Wilfried BEL

EF EDUCATION – NIPPO

101 BETTIOL Alberto ITA

102 BISSEGGER Stefan SUI

103 CAICEDO Jonathan ECU

104 HIGUITA GARCIA Sergio Andres COL

105 LANGEVELD Sebastian NED

106 NIELSEN Magnus Cort DEN

107 SCULLY Tom NZL

D.S. BRESCHEL Matti DEN

D.S. SOUTHAM Tom GBR

GROUPAMA – FDJ

111 DEMARE Arnaud FRA

112 GENIETS Kévin LUX

113 GUARNIERI Jacopo ITA

114 KONOVALOVAS Ignatas LTU

115 MOLARD Rudy FRA

116 SCOTSON Miles AUS

117 SINKELDAM Ramon NED

D.S. GUESDON Frédéric FRA

D.S. PINOT Julien FRA

INEOS GRENADIERS

121 KWIATKOWSKI Michal POL

122 GANNA Filippo ITA

123 HAYTER Ethan GBR

124 MOSCON Gianni ITA

125 PIDCOCK Thomas GBR

126 PUCCIO Salvatore ITA

127 ROWE Luke GBR

D.S. CIONI Dario David ITA

D.S. TOSATTO Matteo ITA

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

131 PASQUALON Andrea ITA

132 DE GENDT Aime BEL

133 KOCH Jonas GER

134 ROTA Lorenzo ITA

135 VAN DER HOORN Taco NED

136 VANSPEYBROUCK Pieter BEL

137 VLIEGEN Loïc BEL

D.S. PIVA Valerio ITA

D.S. VAN DER SCHUEREN Hilaire BEL

ISRAEL START-UP NATION

141 BRÄNDLE Matthias AUT

142 CIMOLAI Davide ITA

143 DE MARCHI Alessandro ITA

144 HOFSTETTER Hugo FRA

145 NEILANDS Krists LAT

146 SCHMIDT Mads Würtz DEN

147 ZABEL Rick GER

D.S. COZZI Claudio ITA

D.S. SØRENSEN Nicki DEN

LOTTO SOUDAL

151 GILBERT Philippe BEL

152 DE BUYST Jasper BEL

153 DEGENKOLB John GER

154 EWAN Caleb AUS

155 FRISON Frederik BEL

156 KLUGE Roger GER

157 WELLENS Tim BEL

D.S. AERTS Mario BEL

D.S. FRISON Herman BEL

MOVISTAR TEAM

161 GARCIA CORTINA Ivan ESP

162 JØRGENSEN Mathias DEN

163 MAS BONET Luis Guillermo ESP

164 OLIVEIRA Nelson POR

165 SERRANO Gonzalo ESP

166 TORRES BARCELO Albert ESP

167 VILLELLA Davide ITA

D.S. SCIANDRI Maximilian GBR

TEAM ARKEA – SAMSIC

171 BOUHANNI Nacer FRA

172 BARGUIL Warren FRA

173 CAPIOT Amaury BEL

174 MCLAY Daniel GBR

175 PICHON Laurent FRA

176 RUSSO Clément FRA

177 SWIFT Connor GBR

D.S. CAER Yvon FRA

D.S. HINAULT Sebastien FRA

TEAM BIKEEXCHANGE

181 MATTHEWS Michael AUS

182 DURBRIDGE Luke AUS

183 HEPBURN Michael AUS

184 JUUL JENSEN Christopher DEN

185 KONYCHEV Alexander ITA

186 MEZGEC Luka SLO

187 STANNARD Robert AUS

D.S. ALGERI Vittorio ITA

D.S. WHITE Matthew AUS

TEAM DSM

191 KRAGH ANDERSEN Søren DEN

192 BARDET Romain FRA

193 COMBAUD Romain FRA

194 DENZ Nico GER

195 PEDERSEN Casper DEN

196 SÜTTERLIN Jasha GER

197 TUSVELD Martijn NED

D.S. ROBERTS Luke AUS

TEAM NOVO NORDISK

201 BRAND Sam GBR

202 KAMSTRA Brian NED

203 KUSZTOR Péter HUN

204 LOZANO RIBA David ESP

205 PERON Andrea ITA

206 PLANET Charles FRA

207 POLI Umberto ITA

D.S. MIKHAYLOV Gennady RUS

D.S. PODENZANA Massimo ITA

TEAM QHUBEKA ASSOS

211 NIZZOLO Giacomo ITA

212 CAMPENAERTS Victor BEL

213 CLARKE Simon AUS

214 GOGL Michael AUT

215 LINDEMAN Bert-Jan NED

216 VINJEBO Emil DEN

217 WISNIOWSKI Lukasz POL

D.S. MICHAELSEN Lars DEN

D.S. REDANT Hendrik BEL

TOTAL DIRECT ENERGIE

221 BONIFAZIO Niccolò ITA

222 BOASSON HAGEN Edvald NOR

223 MANZIN Lorrenzo FRA

224 PETIT Adrien FRA

225 SIMON Julien FRA

226 TERPSTRA Niki NED

227 TURGIS Anthony FRA

D.S. LEBRETON Lylian FRA

D.S. VAN BEYLEN Jean FRA

TREK – SEGAFREDO

231 NIBALI Vincenzo ITA

232 CONCI Nicola ITA

233 MOSCA Jacopo ITA

234 MULLEN Ryan IRL

235 SIMMONS Quinn USA

236 SKUJINS Toms LAT

237 STUYVEN Jasper BEL

D.S. ANDERSEN Kim DEN

D.S. BAFFI Adriano ITA

UAE TEAM EMIRATES

241 KRISTOFF Alexander NOR

242 BYSTRØM Sven Erik NOR

243 COVI Alessandro ITA

244 FORMOLO Davide ITA

245 GAVIRIA RENDON Fernando COL

246 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG

247 TRENTIN Matteo ITA

D.S. MARZANO Marco ITA

D.S. MORI Manuele ITA