Liguria. L’alta pressione che ci interessa da ormai quasi due settimane sembra mostrare i primi segni di cedimento. La giornata odierna sarà comunque ancora in gran parte soleggiata. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Sul Mediterraneo centrale persiste un’alta pressione con i suoi massimi proprio sulla Penisola Italiana. Tale alta pressione, però, viene gradualmente erosa dalle correnti atlantiche sul suo fianco occidentale. Da segnalare anche un lago gelido piuttosto importante sulla Russia.

Nel corso della nottata, il cielo è rimasto sereno o poco nuvoloso ovunque sulla Liguria. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri: quella registrata a Savona è stata di +10,1°C.

Nel corso della mattinata avremo tempo soleggiato un po’ ovunque. Delle velature solcheranno i cieli da ponente a levante. Nel pomeriggio situazione invariata, mentre dopo il tramonto potranno comparire locali nubi basse di tipo marittimo (maccaja) lungo le coste del centro – levante ma senza conseguenze. Le temperature massime saranno anch’esse stazionarie con punte fino a +20°C lungo le coste. Vento debole a regime di brezza con mare generalmente poco mosso.

Previsioni valide per: mercoledì 3 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione. Nel pomeriggio la situazione resterà invariata con cielo prevalentemente sereno, ma a partire dal tardo pomeriggio aumenterà via via la nuvolosità bassa ad iniziare da Levante, in successiva estensione verso Ponente.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +6/11°C, max +16/20°C

Interno: min -5/+4°C, max +14/17°C

Previsioni valide per: giovedì 4 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: prevalenza di nubi basse sulla nostra regione, ma con bassa probabilità di pioggia.

Venti: moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: in calo le massime costiere.

Tendenza per: venerdì 5 marzo 2021

Giornata nuvolosa con possibili piogge più probabili sul settore centrale, anche se saranno al più di moderata intensità (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).