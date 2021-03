Liguria. Un campo di alta pressione avanza da ovest garantendo tempo stabile e soleggiato e un graduale aumento delle temperature durante la giornata. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Inizio di settimana nel segno del tempo stabile sulla Liguria grazie all’espansione di un campo di alta pressione da occidente. Si fanno ancora sentire le correnti nord orientali che hanno riportato le temperature su valori decisamente più invernali che primaverili soprattutto nei valori minimi e nelle zone interne e di montagna con estese gelate anche nella notte appena trascorsa.

Questa mattina i cieli della Liguria si presentano sgombri da nubi con ottima visibilità in un contesto termico ancora freddo in particolare nelle zone interne e in montagna con lo zero termico intorno agli 800/1000 metri. Si registrano ancora delle gelate nei fondovalle dei versanti padani e in quelli marittimi dello spezzino tra la bassa Val di Vara e la Lunigiana.

La giornata di oggi, lunedì 22 marzo, vedrà cieli sereni o al più sporcati da qualche sottile velatura in transito con le temperature massime che tenderanno a risalire attestandosi ancora sotto le medie del periodo. Venti ancora localmente forti settentrionali al mattino, specie sul centro-ponente. Si attenuano in giornata e ruotano da sud ovest sotto costa nel pomeriggio. Mari stirati sotto-costa, tra mossi e molto mossi a largo. Temperature in lieve calo le minime nei fondovalle interni, in aumento le massime: saranno comprese sulla costa tra 3 e 16 gradi, nell’interno tra -4 e 12.

Nel corso dei prossimi giorni l’afflusso di aria fredda dai quadranti nord- orientali tenderà a smorzarsi permettendo così una più convinta risalita delle temperature nei valori diurni. Farà ancora un pò freddo di notte in particolare nei fondovalle con ancora qualche gelata. Il colpo di coda dell’inverno del fine settimana appena trascorso lascerà così, seppur gradualmente, il testimone alla primavera.

Domani, martedì 23 marzo, bel tempo su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno. Venti settentrionali nella prima parte di mattinata, ruotano rapidamente dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature in aumento le minime, senza variazioni significative le massime lungo le coste.

Mercoledì 24 marzo avremo invece alcune infiltrazioni umide determinano tempo variabile ma comunque con prevalenza di schiarite.