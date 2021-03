Liguria. L’alta pressione ad ovest sale di latitudine, azionando uno scambio meridiano e stimolando la discesa di aria più fredda. Sulla Liguria si manterrà tuttavia tempo buono, almeno nella prima parte di settimana, stante la protezione offerta dal bordo anticiclonico che ingloba inizialmente anche i settori occidentali italiani. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 15 marzo 2021

Avvisi: Ventilazione localmente sostenuta.

Cielo e Fenomeni: Generalmente soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per qualche velatura in transito o modesti cumuli

Venti: Settentrione tesi, localmente forti. Temporanea rotazione da sud ovest in giornata.

Mari: Ancora mosso.

Temperature: In lieve calo le minime, stazionarie le massime

Costa: min +6/9°C, max +11/16°C

Interno: min -2/+6°C, max +7/11°C

Previsioni valide per: martedì 16 marzo 2021

Avvisi: Venti forti settentrionali.

Cielo e Fenomeni: Tempo assolato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti: Settentrionali in progressivo rinforzo.

Mari: Stirati sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In lieve calo.

Tendenza per: mercoledì 17 marzo 2021

Avvisi: Venti sostenuti dai quadranti settentrionali.

Cielo e Fenomeni: Velature in transito e stratificazioni piu spesse nella seconda parte di giornata. Ventilazione settentrionale e lieve calo termico, più sensibile in quota