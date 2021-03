Liguria. Prosegue la fase altopressoria sulla nostre zone con ancora un po’ di vento e qualche velatura innocua dal pomeriggio. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Dando uno sguardo alle figure bariche sullo scacchiere europeo, possiamo notare ancora un’estesa figura altopressoria coinvolgere il Mediterraneo centrale e la Penisola italiana. Qualche lacuna barica inizia a manifestarsi nella zona atlantica e sulla Penisola Iberica, segnale di un graduale indebolimento dell’alta pressione. Nel corso della nottata il cielo è rimasto sereno o poco nuvoloso ovunque. Da segnalare solo la ventilazione tesa dai quadranti settentrionali lungo la costa del ponente. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri: a Savona è stata di +12,4°C.

Nel corso della mattinata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio avanzeranno delle velature da ponente le quali si faranno via via più invadenti. Tenete pronte le macchine fotografiche perché potrebbe esserci un tramonto molto “fotogenico”. Le temperature massime saranno anch’esse stazionarie con punte fino a +18°C lungo le coste. Vento teso di tramontana sul ponente con raffiche più forti in zona Capo Mele ed al largo; brezze dominanti in giornata sul centro-levante. Mare da mosso a molto mosso al largo fino al mattino, a seguire moto ondoso in diminuzione; poco mosso altrove.

Previsioni valide per: martedì 2 marzo 2021

Avvisi: ancora venti tesi/forti settentrionali a ponente tra la notte ed il mattino. Mare molto mosso al largo.

Cielo e Fenomeni: in prevalenza sereno fino al mattino, passaggio di velature via via più invadenti nel corso della giornata in un contesto che rimarrà comunque soleggiato ed asciutto.

Venti: persistono tesi di tramontana sul ponente con raffiche più forti in zona Capo Mele ed al largo; brezze dominanti in giornata sul centro-levante.

Mari: da mosso a molto mosso al largo fino al mattino, a seguire moto ondoso in diminuzione; poco mosso altrove.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +5/11°C, max +13/18°C

Interno: min -5/+6°C, max +9/14°C

Previsioni valide per: mercoledì 3 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: velature insistenti in un contesto stabile e soleggiato.

Venti: moderato/teso da nord sul settore ovest solamente durante le prime ore della notte; in giornata brezze dominanti ovunque.

Mari: generalmente poco mosso, quasi calmo lungo la Riviera di Levante dalla sera.

Temperature: in aumento di qualche punto ad eccezione della Riviera dei Fiori e delle Palme che risulteranno più fresche rispetto ai giorni precedenti.

Tendenza per: giovedì 4 marzo 2021

Nel complesso ancora stabile, insorgenza di nuvolosità medio-bassa in giornata sul settore centrale, specialmente lato costa, venti moderati da sud-est tra Tigullio e Golfo di Genova in giornata, brezze altrove.