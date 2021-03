Liguria. Vengono meno le infiltrazioni umide, state un rinforzo anticiclonico con spostamento verso nord dei suoi massimi valori. Inizio di settimana pertanto stabile ed assolato. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 29 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: Giornata soleggiata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.

Venti: Generalmente deboli, inizialmente settentrionali, ruotano dai quadranti meridionali in giornata.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: In lieve aumento.

Costa: min +8/+12°C, max +13/+17°C

Interno: min +1/+9°C, max +10/+15°C

Previsioni valide per: martedì 30 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: Giornata di bel tempo su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno.

Venti: Settentrionali deboli al mattino, meridionali nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: Senza variazioni significative.

Tendenza per: mercoledì 31 marzo 2021

Altra giornata di bel tempo su tutto il territorio regionale.