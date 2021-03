Liguria. Sul Mediterraneo occidentale è presente un’area di alta pressione mentre su quello orientale continua a fluire aria decisamente più fredda di estrazione artica. Pertanto sulla Liguria è previsto ancora tempo mite e soleggiato. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 16 marzo 2021

Avvisi: Venti forti da nord fino a burrasca sul settore centrale.

Cielo e Fenomeni: in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per qualche velatura in transito, più probabile in serata.

Venti: forti da nord fino a burrasca sul settore centrale, in particolare tra Savona e Genova. Attenuazione solo dalla serata.

Mari: stirato sottocosta, molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime

Costa: min +6/9°C, max +13/18°C

Interno: min -2/+6°C, max +9/13°C

Previsioni valide per: mercoledì 17 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su gran parte della regione.

Venti: moderati prevalentemente da nord.

Mari: poco mosso, o al più mosso al largo.

Temperature: In lieve calo.

Tendenza per: giovedì 18 marzo 2021

Generalmente nuvoloso su tutta la regione. Non si esclude qualche isolato piovasco.