Liguria. Una debole perturbazione interesserà la Liguria nella giornata di sabato con qualche pioggia locale sul settore centro-orientale. Ancora addensamenti domenica, bel tempo da lunedì stante il rinforzo dell’alta pressione.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 27 marzo avremo una giornata grigia su gran parte della Liguria. Qualche schiarita sarà possibile sulle Alpi Liguri, estremo Imperiese, Bormida occidentale e versanti padani. Altrove cielo coperto con la possibilità di deboli piogge o pioviggini soprattutto tra il Savonese di Levante, il Genovese e la Riviera di Levante in genere.

Venti moderati da sud-est. Mare mosso, localmente molto mosso. Temperature minime stazionarie, in lieve calo le massime: sulla costa minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 13 e 15 gradi; all’interno minime tra 1 e 9 gradi, massime tra 10 e 12 gradi.

Domani, domenica 28 marzo, ancora nubi basse ed irregolari sulla Liguria. Qualche debole pioggia o pioviggine al mattino nel Savonese. In giornata schiarite ad iniziare dallo Spezzino, in propagazione al resto della regione in serata,

Venti deboli da sud-est, tendenti a provenire da nord in serata. Mare da mosso a poco mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Lunedì 29 marzo soleggiato e stabile su tutta la Liguria con temperature in aumento.