Liguria. Alta pressione in nuovo rinforzo sul comparto occidentale europeo. Sulla Liguria, locali disturbi nuvolosi a ponente nella prima parte di giornata. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Sull’Europa occidentale è in nuovo rinforzo l’alta pressione, la quale impedisce alle perturbazioni atlantiche di penetrare nel Mediterraneo. Correnti di aria più fredda continuano ad affluire dai Balcani verso il Meridione italiano.

Nel corso della nottata il cielo è rimasto sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque. Le temperature minime sono aumentate rispetto ai valori di ieri con punte fino a +10°C lungo le coste e ancora locali valori di poco sotto lo zero nelle bassure delle zone interne.

Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità sul settore centro occidentale della regione. Il cielo risulterà a tratti nuvoloso tra genovese di ponente e savonese di ponente. Tempo più soleggiato altrove. Dal pomeriggio ampie schiarite anche sul ponente fino ad avere cielo sereno o al più velato ovunque in serata. Le temperature massime saranno anch’esse in aumento con punte fino a +16°C lungo le coste. Vento al mattino moderato o a tratti teso da sud-est, tenderà ad indebolirsi e a ruotare da sud-ovest nel pomeriggio. Mare mosso al mattino ma con moto ondoso in calo durante il pomeriggio.

La giornata di domani sarà caratterizzata dalla comparsa della maccaja sul settore centrale.

Previsioni valide per: mercoledì 24 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: cielo nuvoloso sul settore centrale, dove non si esclude qualche piovasco. Maggiori schiarite sulle due Riviere.

Venti: moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: giovedì 25 marzo 2021

Cielo in prevalenza nuvoloso su gran parte della regione. Possibili ancora piovaschi più probabili sul settore centrale.