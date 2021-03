Liguria. Una circolazione depressionaria sull’Italia centro-meridionale interessa marginalmente la Liguria. Nubi alternate a sole con qualche pioviggine sparsa sull’estremo levante in serata. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Nel fine settimana appena trascorso correnti più fresche in discesa da nord-est hanno fatto calare le temperature anche sulla Liguria nel solco dei valori medi del periodo dopo la fase molto mite di inizio mese. In questo avvio di settimana assisteremo a un tipo tempo variabile primaverile con nubi alternate a sole e temperature ancora frizzanti durante la notte nelle zone interne e in montagna.

Osservando le temperature minime della notte registrate dalla nostra rete di monitoraggio evidenzia valori stazionari compresi tra +6 e +9°C lungo la fascia costiera. Valori decisamente più bassi nelle zone interne e in montagna con locali deboli gelate nei fondovalle dei versati padani. Le minime dell’entroterra oscillano tra i -1.6°C di Bardineto e i -1.8°C di Giusvalla nel savonese, i -2.9°C di Rezzoaglio (GE) e i +5/+6°C. Lo zero termico in montagna si attesta intorno ai 1200/1400 metri.

La giornata di oggi iniziata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sul settore centro-occidentale e maggiori addensamenti nuvolosi sullo spezzino vedrà ampie schiarite soleggiate sulle zone centrali e di ponente mentre maggiore nuvolosità si addenserà tra l’estremo levante e l’alta Toscana con la possibilità di qualche pioviggine in serata. La ventilazione settentrionale attenuatasi nel corso della notte appena passata tenderà a rinforzare nuovamente sul settore centro-ponentino mentre le temperature massime risulteranno stazionarie dove prevarrà il soleggiamento, in locale diminuzione nelle zone interessate dalla nuvolosità. Dalla tarda serata assisteremo a schiarite che andranno consolidandosi nel corso della prossima notte, preludio di un martedì con prevalenza di cieli sereni e soltanto qualche addensamento nuvoloso a ridosso del crinale appenninico di levante.

Previsioni valide per: lunedì 8 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: Nuvolosità sparsa su tutta la regione al mattino, più diffusa a levante. Nel corso della giornata tendenza a graduale miglioramento, con aperture prevalenti nel pomeriggio.

Venti: Moderati settentrionali, localmente tesi sul centro ponente. Deboli altrove.

Mari: Moderati settentrionali, localmente tesi.

Temperature: Stazionarie od in lieve locale aumento.

Costa: min +6/10°C, max +11/14°C

Interno: min -5/+5°C, max +5/11°C

Previsioni valide per: martedì 9 marzo 2021

Cielo e Fenomeni: Qualche nube al mattino, in un contesto in prevalenza soleggiato. Proseguo di giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti: Settentrionali moderati.

Mari: stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento.

Tendenza per: mercoledì 10 marzo 2021

Tempo soleggiato su tutta la regione.