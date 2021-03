Liguria. Correnti fredde settentrionali interesseranno la nostra regione per tutto il fine settimana con qualche addensamento non associato a fenomeni. Freddo in attenuazione da lunedi. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: sabato 20 marzo 2021

Avvisi: Venti sostenuti da nord-est al mattino, in attenuazione durante il giorno.

Cielo e Fenomeni: Al mattino bel tempo ovunque. Tra il mezzogiorno e il pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a levante e sull’Imperiese, non associate a rovesci, bel tempo sul resto della regione. In serata sereno ovunque a parte qualche nube sui versanti padani più orientali.

Venti: Al mattino moderati o forti tra nord e nord-est, più deboli al pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Stazionarie, ancora possibili gelate nelle zone interne.

Costa: min +5/8°C, max +8/12°C

Interno: min -6+4°C, max +5/10°C

Previsioni valide per: domenica 21 marzo 2021

Avvisi: Venti fino a forti da nord/nord-est.

Cielo e Fenomeni: Bel tempo ovunque. Un po’ di nubi al mattino sui versanti padani in via di attenuazione in giornata.

Venti: Moderati o forti da nord/nord est.

Mari: Stirato sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature: In calo specie nei valori minimi, gelate nell’entroterra.

Tendenza per: lunedì 22 marzo 2021

Cielo da sereno a velato senza conseguenze. Ventilazione debole meridionale, temperature in aumento.